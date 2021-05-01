ترك: لن ننتظر حتى تقع الحرب بين مكونات الدولة

الخرطوم: السوداني

قال ناظر عموم قبائل الهدندوة، ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، محمد الأمين ترك، إن السودان اليوم في مفترق طرق، وفي مأزق تحديد الراهن والمستقبل بأن يكون أو لا يكون.

وشدد ترك في اللقاء التنسيقي المصغر بين الإدارات الأهلية والطرق الصوفية في إفطار بسجادة الشيخ الفاتح قريب الله بأمدرمان أمس، إنّ الإدارة الأهلية والطرق الصوفية لن ينتظران إلى أن تقع حرب بين مكونات الدولة ويحدث صراع في المجتمع، مشيراً إلى أنّ الاجتماع التنسيقي الموسع بين الإدارة الأهلية وزعماء الطرق الصوفية قبل أربعة أشهر وضع الخطوط العريضة لبناء تحالف تنسيقي ومبادرة وطنية جامعة تعصم السياسيين من التمادي في منهج الخلافات التي تعتمد الإقصاء وجر البلاد نحو الهاوية، لافتاً إلى أنّ اللقاء التنسيقي الذي سينعقد قريباً ستخرج منه المبادرة العاصمة في شكلها الأخير، مؤكداً أنّ الإدارة الأهلية والطرق الصوفية لايعملان على منافسة الأحزاب ولا يرغبان في أي دور سياسي، وأضاف: لدينا قواعد وحشود تسد عين الشمس والفينا مكفينا، لكن الواجب التاريخي والوطني يحتم علينا أن ننهض لتثبيت دعائم السلم في المجتمع ليكون متعافى وآمن ولن ننتظر حتى يتفرتق السودان.