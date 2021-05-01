الزكاة بمحلية بارا تنفذ برنامج رمضان بكلفة 23 مليون جنيه

الخرطوم: السوداني

قال مدير ديوان الزكاة بمحلية بارا في ولاية شمال كردفان، إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم إن الديوان نفذ برنامج شهر رمضان والذي استهدف إداريات المحلية بتكلفة 23.750 مليون جنيه في محاور البرنامج والمتمثلة في سلة الصائم التي استهدفت 2500 أسرة بتكلفة 16.250 مليون جنيه وتمليك مشروعات لعدد 22مستفيداً وفرحة الأيتام لعدد 20 أسرة وتفقد المتعففين ودعم الخلاوي والداخليات. وأشار إبراهيم إلى أن الديوان ساهم في إفطار نزلاء سجن بارا وتوفير صهريج مياه للسجن بتكلفة 350 ألف جنيه. أشار إلى أن الجهود جارية لاعداد فرحة العيد للفقراء والمساكين.