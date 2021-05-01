فتح باب التقديم لمشرفي الحج بالجزيرة

الخرطوم: السوداني

أعلنت الأمانة العامة للحج والعمرة بولاية الجزيرة عن فتح باب التقديم لمشرفي أفواج الحج لهذا العام اعتباراً من 2 – 4 مايو المقبل.

وكشف أمين الأمانة العامة للحج والعمرة بالولاية عادل أحمد دفع الله في تصريح لسونا، عن اختلاف معايير التقديم عن الأعوام السابقة إذ يتم الاختيار عبر فتح فرص التقديم بإدارة الحج والعمرة وفق شروط محددة تراعي المؤهل الأكاديمي والعمر 30 – 55 عاماً، وأن لا يكون المتقدم من شاغلي المناصب الدستورية أو التشريعية ويستبعد كل من حظي بالإشراف (أمير سابق) لخمس سنوات مضت، إضافة لعدم ارتباط المتقدم بأي من الحجاج من الدرجة الأولى ولا تزداد درجته الوظيفية عن الدرجة الثالثة أو رتبة المقدم بالقوات النظامية، على أن يخضع المتقدمون لامتحان تحريري ومقابلة شخصية ويتم إدخال من يقع عليه الاختيار القرعة الإلكترونية. وقال عادل من حق الأمانة العامة استبعاد أي شخص تراه غير مناسب.