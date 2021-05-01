مهلاً وأهلاً أيها الموت (٢٦) الزبير أحمد الحسن

** هكذا هو بدون لقب شيخ، الذي استحقه على من يكبرونه سنا وعلماً وتاريخاً، هو الزبير بدون لقب دكتور بالشهادة الرفيعة التي نالها من أشهر الجامعات في الاقتصاد، هو صديق وجار، لم أسمع وأعرف عنه إلا كل خير، جاد في كل تصرفاته لدرجة ضرب المثل بجديته في مجال الجد أو أي مجال آخر لا يستوجب الجد لكنه كان جاداً.

** أصغر مني بخمس سنوات ولكنني أتعامل معه كأخ أكبر أو عم، هذا هو إحساسنا نحوه، نحن أبناء عطبرة وأم الطيور والفاضلاب و ما جاورها، كان من المتميزين في مدرسة العمال الوسطى بعطبرة، ومدرسة عطبرة الثانوية القديمة التي جمعتنا به رغم أنه كان يدخلها بعد خروجنا، ونشهد له بالتميز وأحسب تلك الشهادة أيضاً لمن زاملوه في مدرسة أم الطيور الأولية ثم جامعة الخرطوم، و ما بعد ذلك من مواقع العمل.

** فغرت فاهي وأنا أسمع بأنه أحد المتهمين في موضوع الفساد القبيح، ببيع خط هيثرو، وسأنتظر اكتمال التحقيق والمحاكمة إن وجدت وحصلت لأتأكد مما هو مؤكد بأن يد الزبير نظيفة، ولا يمكن أن يكون الحافظ لكتاب الله الزاهد المقيم الليل، متهماً في قضية تمس الشرف والأمانة، أما اتهامه بالمشاركة في انقلاب الإنقاذ، فهذا موقفه ولنا الحق في الاتفاق معه أو الاختلاف.

** عمل في مواقع اقتصادية مؤثرة ومغرية في القطاع العام منها شركة الحبوب الزيتية، أسس بنك التضامن، قاد بنك السودان، تولى وزارة المالية، ثم وزارة النفط والتعدين، لم يجدوا لديه مخالفة مالية بعد أن بحثوا وحققوا، وهذا شهادة في حقه.

** َمعرفتي اللصيقة بدأت مَعه العام ٢٠١٤م، و نحن نستعد للاحتفال بالذكرى الستين لمدرسة عطبرة الثانوية (٢٠١٤- ١٩٥٤.م)و تحمس للفكرة مع ضرورة إعادة تأهيلها بعد أن صارت المدرسة الثانوية العريقة الوحيدة الباقية في موقعها المميز عند ملتقى نهري النيل والعطبرة، بعد أن تحولت كل المدارس العريقة إلى جامعات وثكنات عسكرية.

** شارك في بعض الاجتماعات، وقرر حضور الاحتفال المقرر يوم الجمعة التاسع عشر في تلك السنة وكان اختيار اليوم ليوافق ذكرى إعلان الاستقلال بواسطة مؤسس المدرسة المعلم أبو الوطنية الزعيم الخالد إسماعيل الأزهري يرحمه الله.

**سألني فجر يوم الاحتفال بأنه سيغادر لعطبرة و أنه مستعد لأرافقه، قلت له ليتك ترافقنا، لأننا سنغادر بقطار النيل الذي حجزناه كله لوفدنا الكبير، صاح بنفس جديته، مَعاكم إن شاء الله، وسعدنا بطلته في محطة بحري، كما سعدنا بمشاركته الونسة واجترار الذكريأت مع القطارات والمدرسة، بل أصر أن يهز ويعرض مع الفنان قيقم وأغانيه الحماسية.

** في رحلة قطار عطبرة لاحظت سعادته برفاق الدراسة ولأول مرة أراه مبتسماً وممازحاً، حين حكى لنا قصصه مع تجارة بيع البيض والدجاج والليمون التي يأتي بها من أم الطيور لسوق عطبرة، ضمن مساعدة أسرته.

**حكى الزبير قصته مع إضراب طلاب عطبرة الثانوية، ووالده الذي سأله عن سبب الإضراب و لم يكذب كعادته في الإجابة بأن إدارة المدرسة أوقفت الباسطة مع وجبة العشاء، ورد فعل الوالد بسخرية لوالدته أين الباسطة مع الشاي الزبير ما بيأكل أو يشرب إلا مع الباسطة؟ فكانت سخرية الوالد سبباً في الضغط لرفع الإضراب، كنا نضحك من أعماقنا فيما يكتفي الزبير بابتسامة خفيفة.

** كان برنامج احتفال الخريجين بالمدرسة حافلاً طيلة يوم الجمعة، وطلبنا منه أن يصلي بنا الجمعة، وافق وخطب بالجامع الكبير عن معاني الالتحاق بالأهل والرجوع لمراتع الصبا و( الهجرة إلى الله) وكان ذلك برنامجه الدعوي بعد اعتزال السياسة والعمل الوزاري.

** إلهي هذا عبدك الزبير أحمد الحسن، حافظ القرآن، جاءك في شهر القرآن وفي خير الأيام، يوم الجمعة لتكرم نزله كما وعدت عبادك الصالحين، ولا أعرف من أعزي؟ هل الجيران في بري أم رفاق الدراسة والعمل أم أهلنا في أم الطيور وعطبرة، أم منظمات الخير والإنسانية التي يرعاها، أم أهل الحاجات الذين يعرفون داره أم أعداد يعلمهم الله من مكفوليه من الأيتام، و هنيئاً له ولمن أكرمهم الله بصعود أرواحهم في رمضان الرحمة والمغفرة والعتق من النار، لا حول ولا قوة إلا بالله و[إنا لله وإنا إليه راجعون}.

** قائمة الموت هذا الأسبوع وإن كنت قد صدرت القائمة بالأخ الكريم الدكتور الشيخ الزبير أحمد الحسن فإن القائمة مليئة بالاختيار من الأهل و رموز الوطن، إلى أن يقضي الله أمراً ويزيح البلاء والوباء والجائحة.

**من الأهل بل من أشهر رجال القضاء، انتقل لجوار ربه مولانا الشيخ عمر أحمد عبد الرحيم الخواض، قاضي قضاة السودان وأحد أبرز رجال الدين في الدولة، ورحلت معه ابنته نايلة. والعزاء للأهل في ديم القراي وطيبة الخواض وشندي وعطبرة والعاصمة وخارج السودان.

** مات البروفيسور العالم نصرالدين أحمد محمود، مؤسس ومدير جامعة ابن سينا ومؤسس كلية الطب بجامعة الكويت وإثيوبيا، ومن علماء علم الأمراض والفقيد كان من الرياضيين فقد لعب حارساً لمرمى الهلال في الخمسينيات وظل على علاقة بأهل الرياضة والعلم، له الرحمة والمغفرة ونسأل الله أن يعوض السودان خيراً.

** آل الإمام المهدي انتقلت منهم هذا الأسبوع السيدة سميرة الصديق المهدي شقيقة الإمام الراحل الحبيب السيد الصادق المهدي.

** وتتواصل أحزان أهلنا في شندي وما جاورها بفقد أحد أبرز رجال الشرطة السودانية الفريق أول عبد الله حسن سالم، الذي وضع أكبر البصمات في تطوير هذا المرفق الحيوي، ومؤسس مستشفيات الشرطة وساهرون، والعزاء للأهل في محلية شندي ولكل أسرة الشرطة.

** من عطبرة وصلتني الأخبار برحيل الأستاذ الجليل محمد عثمان خيرالله أحد مديري مدرسة عطبرة الثانوية القديمة وغيرها من مدارس الولاية، و كذلك العزاء لآل زغبير بعطبرة في رحيل ابنتهم امتنان زغبير.

** إخوتنا الرياضيون وشريحة حكام كرة القدم احتسبوا هذا الأسبوع الحكمين الطيب بين ومحمود الهادي لهما الرحمة، ومن الزملاء الإعلاميين رحل الإذاعي المعروف حسان الشيخ سلامة.

**العزاء لأهلنا وأصدقائنا الكوارتة في رحيل رمزهم السيد عثمان عيسى كمبال، والعزاء لاصدقائنا السعوديين في رحيل الفنان المسرحي المخضرم حسن دردير.

** رحم الله موتانا و موتى المسلمين ورحمنا جميعاً و [إنا لله و إنا إليه راجعون].