الحلنقي: وردي قال لي (عايز لي أغنية تكون حنينة وسكرة كدا)

الخرطوم: سعيد عباس

اعترف الشاعر الكبير إسحق الحلنقي بتفصيله لأغنيات محددة للفنانين محمد الأمين ومحمد وردي، وقال الحلنقي لدى حديثه لبرنامج (الليلة بالليل) على قناة النيل الأزرق برفقة الفنان الأستاذ الهادي الجبل، إن وردي زاره في منزله ذات مرة منتصف الليل وطلب أن يكتب له قصيدة لأغنية خفيفة بعبارات تحمل قدراً من الحنية واللطافة وقال له بالحرف (عايز لي أغنية حنينة ولطيفة تكون سكرة كدا)، فكتب له أغنية (الحنينة السكرة).

وذات الحال بالنسبة لمحمد الأمين في أغنية (وعد النوار) مشيراً لأهمية أن يتقمص الشاعر روح الفنان ويقدم له العمل الذي يناسبه، وحول علاقته بالفنان الهادي الجبل قال إنه من الأصوات المميزة جداً وصاحب مدرسة غنائية مختلفة وقال بأنه سبق وأن قدم له أغنية قبل سنوات طويلة عندما التقيا في الإمارات، وأضاف الهادي الجبل أنه قام بوضع لحن رائع للأغنية في مطلعها الأول لكن القصيدة للأسف الشديد ضاعت .