تخليداً لذكرى صلاح وصفوت إفطار جماعي لمجموعة الفنان محمد عيسى

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

نظمت مجموعة الفنان محمد عيسى الشهير بـ(الدبلوماسي) ليلة وفاء وعرفان للراحلين صلاح أبو السين عضو الفرقة الموسيقية وصفوت أحمد مشرف الترحيل بالفرقة بدار نادي الخرطوم جنوب بتشريف أسر الراحلين وأعضاء نادي الخرطوم جنوب للموسيقى وعدد من الإعلاميين.

تخلل البرنامج ختمة للقرآن وإفطار ومن ثم ألقيت عدد من الكلمات، حيث قال الفنان محمد عيسى إن الراحلين كانا مخلصين في عملهما ويتمتعان بأخلاق رفيعة لذلك كان لا بد من الوفاء لهما في هذا الشهر المبارك لرد الجميل والتخفيف عن الفقد الكبير خاصة وأن العم صفوت رحل عن الدنيا في الأسبوع الأول من شهر رمضان الحالي، فيما قال الأستاذ خالد معروف مدير مجموعة محمد عيسى إن قيم الوفاء لا بد أن تعزز، مشيراً إلى أن هذا الاحتفال سيقام في 14 رمضان من كل عام تخليداً لذكرى الفقيدين العطرة، وقدم الشكر لأسرة نادي الخرطوم جنوب التي فتحت دارها للمسة الوفاء والعرفان سائلاً الله الرحمة والمغفرة للراحلين، وأشاد الفنان الموسيقي صلاح باب الله بمبادرة مجموعة محمد عيسى راجياً لها دوام التوفيق.