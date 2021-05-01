التشكيلي والكاركتيرست العالمي سامي المك: رمضان في السودان مختلف

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

قال الفنان التشكيلي العالمي سامي :(رمضان يختلف من بلد لآخر مثلا في لندن الصيام خفيف وظريف فقط ساعات الصيام طويلة، لكن الطقس الجميل لا يشعرك بالعطش والجوع، أما فى القاهرة أطيب نسبة للطقوس الروحانية التى تتميز بها عاصمة الألف مئذنة والشعور العظيم الذي تتميز به منطقة الحسين، أما فى السودان طبعاً مختلف تماماً من حيث اللمات وإحضار الإفطار فى الطرقات والإصرار على المارة بتناوله وهذا كرم اعتدناه فى بلادنا الحبيبة، أما أكلتي المفضلة في الفطور هي ملاح النعيمية بالعصيدة وشراب الحلومر.)