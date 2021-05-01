تكريم السودانيين الفائزين فى مسابقة جيبوتي الإقليمية لحفظ القرآن

الخرطوم: كوكتيل

كرم وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف الجيبوتي، الفائزين المشاركين في مسابقة جيبوتي الإقليمية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله في دورتها التاسعة عشرة التي تم تنظيمها في الفترة من 26- 28 إبريل الجاري.

وتم التكريم بحضور وزير التعليم العالي، ووزير النقل والمواصلات، والقنصل بسفارة السودان بجيبوتي. واشتملت المسابقة على ثلاثة مستويات: الفرع الأول (ثلاثون جزءاً)، الفرع الثاني (عشرون جزءاً)، والفرع الثالث (عشرة أجزاء).

وشارك السودان بثلاثة متسابقين وحصل الشيخ عبد الله حسين عيسى عزلو على المركز الثالث في الفرع الأول (ثلاثون جزءاً)، بينما حصل الشيخ محمد آدم الدود على المركز الثاني في الفرع الثالث (عشرة أجزاء).

وشاركت في المسابقة ست دول من الإقليم هي السودان، إثيوبيا، الصومال، كينيا، اليمن، إلى جانب الدولة المضيفة جيبوتي.

ويصل المشاركون السودان يوم غد الأحد 2 مايو الساعة الثانية والنصف فجراً بالخطوط الإثيوبية.