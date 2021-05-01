حمدوك: راية الإسلام في أفريقيا حملها الصوفية

الخرطوم: السوداني

قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إنهم يعملون جاهدين على توقيع اتفاق سلام مع عبد العزيز الحلو، وقيام المؤتمر الدستوري، ويسعون نحو قيام انتخابات حرة.

وأبان د. حمدوك أن راية الإسلام في أفريقيا حملها الصوفية، التي تحمل كل المعاني السامية والسمحة للدين الإسلامي.

وأكد رئيس الوزراء خلال زيارته لمنطقة الشيخ الياقوت، وتناول الإفطار بمسبد الشيخ، أن مسيد الشيخ الياقوت، يعتبر منارة للإسلام، ونشر الدعوة وتعليم القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، ودعا للمحافظة على الدين الإسلامي.

وقال وزير الأوقاف نصر الدين مفرح، إن منطقة الشيخ الياقوت، هي منطقة قرآن وتصوف ونشر لدعوة الإسلام، وأكد أن حكومة الثورة تعمل على دعم المعهد الديني بالياقوت رعاية للإسلام والدعوة.