البرهان يُهاتف محمد بن زايد

الخرطوم: السوداني

ناقش رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، سُبُل دعم العلاقات بين الإمارات والسودان وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتّصالاً هاتفياً من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تبادلا خلاله التهاني بشهر رمضان المبارك والتمنيات للبلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من الازدهار والسلامة والاستقرار.

وتناول الاتّصال، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافةً إلى تطوُّرات جائحة «كوفيد – 19» وجهود مُواجهتها في البلدين.