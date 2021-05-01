أخبار المراسل.. الخارجية: ندين الاعتداء الإسرائيلي المتكرر في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الخرطوم: المراسل

في بيان صحفي لوزارة الخارجية السودانية تحصل المراسل على نسخة منه، ادانت وزارة الخارجية بأشد العبارات أعمال العنف والتحريض، سيما إعتداءات الشرطة الإسرائيلية المتكررة على المصلين منذ اليوم الأول في شهر رمضان المبارك، تتابع وزارة الخارجية بقلق بالغ التطورات المؤسفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجدد المواجهات وإعتداءات الشرطة الإسرائيلية والمتطرفين اليهود على المواطنين الفلسطينين العزل في القدس الشرقية والمناطق المحيطة ورام الله ونابلس ومناطق أخرى بالضفة الغربية.

وإذ تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات أعمال العنف والتحريض سيما إعتداءات الشرطة الإسرائيلية المتكررة على المصلين منذ اليوم الأول في شهر رمضان المبارك،

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