أخبار المراسل.. قائد قطاع زالنجي بـ الدعم السريع يؤكد أن الحركات المسلح بالولاية منضبطون

الخرطوم: المراسل

شدد قائد قطاع وسط دارفور بالدعم السريع عميد علي يعقوب جبريل، على ضرورة الاسراع في توفيق اوضاع حركات الكفاح المسلح وتجميعهم واستخراج المستندات لهم بطريقة رسمية، ومن ثم العمل على جمع السلاح غير المقنن.

وقال لدى تنويره بمكتبه الوفد الاعلامي القادم من المركز حول جهود قوات الدعم السريع في الولاية، اننا حريصون على حماية السلام الذي ترك اثرا ايجابيا بالولاية، وقال أن حركات الكفاح المسلح بالولاية منضبطون للغاية وليست لدينا اي ملاحظات تجاههم كما ليس لدينا خلاف مع عبدالواحد ونؤكد انه بدخوله في الخط السياسي 80٪من مشاكل السودان ستنحل واتفاقه مع الحكومة افضل له ولنا.

واعلن جبريل ان حدود ولاية وسط دارفور مع تشاد وأفريقيا الوسطى آمنة ولم يحدث فيها اي تفلت أمني اومشاكل اونزوح بعد مقتل الرئيس الراحل ادريس ديبي اتنو رئيس جمهورية تشاد.

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