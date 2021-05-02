الفنانة مونيكا روبرت:ألبي دعوات الإفطار وأحب العصيدة بملاح الروب

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

أكدت الفنانة مونيكا روبرت احتفالها باستقبال شهر رمضان بتجهيز الزينة المنزلية وإعداد الوجبات الرمضانية المختلفة وإقامة الإفطارات ودعوة الاصدقاء.

أوضحت مونيكا لـ(كوكتيل):(أحتفل قبل حلول شهر رمضان بيومين بتزيين المنزل بمفارش رمضانية والطقوس المختلفة لانني أحب التغيير واحساس رمضان لانه مختلف ، أما بالنسبة لبرنامجي اليومي خلال رمضان أغلب الوقت أكون في المنزل مع الاسره، كما البي دعوات الافطار كذلك أقيم افطارات في منزلي أدعو لها الأهل والأصدقاء ،أما الوجبات التي أحب تناولها العصيدة بملاح الروب.

كشفت روبرت عن الاختلاف في رمضان في الشارع السوداني بأن هناك عادة سودانية حميدة وهي إصرار المتواجدين بموائدهم في الشارع علي إنزال من داهمهم وقت الآذان بدعوتهم للافطار معهم ،مضيفة (فيما تكون الاجواء الرمضانية خلال الفترة المسائية أجمل بالسهر وحركة الناس وارتيادهم للاماكن المختلفة وجميع المحال التجارية تكون مفتوحة الامر الذي يعطيك احساسا جميلا ومختلفا برمضان).