الهادي الجبل وعبدالعال السيد في سمر رمضاني

الخرطوم:كوكتيل

قدم الفنان الهادي الجبل مجموعة من الأغنيات الرائعة خلال مشاركته في سهرة قناة النيل الأزرق بمشاركة الشاعر إسحق الحلنقي ،وأبدي الهادي حامد سعادته بالسهرة التي جمعته برئيس جمهورية الحب الحلنقي وبالشاعر المهاجر عبدالعال السيد الذي شارك في السهرة عبر تقنية الزووم من السعودية ،وقال الهادي حامد أن الساحة الفنية اليوم لامقياس لها بعد أن عمتها الفوضى ولا بد أن تعود خالية من الشوائب لأجل المحافظة على شكل الأغنية السودانية المعروف بالجودة والقيمة العالية .

وتحدث عبدالعال السيد عن تجربته الشعرية التي كان نتاجها (إفتقدتك) مع الهادي الجبل و( الدنيا ليل غربة ومطر ) و( عز المزار ) مع مصطفى سيدأحمد و( إنت المهم والناس جميع ماتهمني ) مع الفنان ترباس و( دقيت ليهو مارد ) لطه سليمان والعديد من الأغنيات الأخرى .