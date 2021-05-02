حمّل شاعرها تحايهو وسلامه للطيور المهاجرة (قصتنا).. شامة على خد الاغنية السودانية بازرعة: (ما بيدي.. لوضباب الغيرة اعماني وزيف لي الحقيقه )

تتطرق (كوكتيل) اليوم الى قصة اغنية تعتبر من اروع واجمل الاغاني السودانية التي شكلت وجدان المستمع وما تزال تؤدي دورها ويدور كاسها في العديد من المناسبات بكل اريحية وجمال كأنما لم تكتب في بواكير ستينيات القرن الماضي..

أغنية امتحان

أغنية (قصتنا) تعتبر شامة على خد الاغنية السودانية ليس لأنها تتميز باسلوب لحني متفرد او رقة كلماتها وروعة معانيها بل لكمية الحنين الدافق الذي سكبه العملاق عثمان حسين في تلك الاغنية حتي قيل ان الاغنية السودانية اذا كانت وردةً (فقصتنا اريجها وعبقها)، بالاضافة الى ذلك كانت الاغنية تُقدم لإمتحان عدد من المطربين الصاعدين لمعرفة قدراتهم التطريبية والادائية لما في الاغنية من تفاصيل لحنية وموسيقية متفردة بجانب ان الاغنية تختبر كل المقدرات الصوتية في الجوانب الادائية المختلفة من غرار وجواب ومد وحليات تطريبية لعدد من المقاطع ضف الى ذلك ان الاغنية يقف خلف آلاتها الموسيقية عدد من عباقرة الالحان والانغام وكبار كباتن الآلات الموسيقية المختلفة امثال العملاق عبد الفتاح الله جابو (كمنجة) وعربي (كمنجة) وحسن ساكس (ساكس) وعبد الحى (اكورديون) وعوض رحمة (كمنجة) وعلى الايقاعات (كُتبه) وخميس مقدم ومحمد جبريل (جيتار)…إلخ وبقية العقد النضيد فقد علّق احد النقاد الفنيين قائلا لماذا يضع عثمان حسين فرقة موسيقية لعازفين جميعهم اساتذة ومدربين في آلاتهم الموسيقية بجانب آلات أخرى.

ميلاد قصتنا

كتب الشاعر الكبير حسين بازرعة تلك التحفة الإبداعية الرائعة بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدة وذلك عندما كان جالسا أمام شقته المطلة على ساحل البحر الأحمر فبدأت نيران الغربة تلتهم أحاسيسه الرقيقة إلى أرض الوطن مما جعله يناجي الطيور المهاجرة والهائمة بوجهها محلقة على سواحل وشواطئ البحر الأحمر في شكل أسراب وجماعات ليناجيها ويتوسل إليها ويستحلفها ويقول (كل طائر مرتحل عبر البحر – قاصد الاهل- حملتو اشواقي الدفيقة – ليك ياحبيبي للوطن لترابه لشطآنه للدار الوريقه ، بعد فترة وصل توأم روحه عثمان حسين وذهب إليه في جدة وقال له هل من جديد؟ فأخرج بازرعة تلك الأغنية فتأمل عثمان كلماتها تأمل الشفيف المرهف القادر على استخراج أروع الألحان إذا ما لاقى النص صدى حسيا في دواخله وبالفعل أعجب بها أيما إعجاب وكعادته عندما كان يستلم عملاً جديداً من بازرعه يقوم بمراجعته معه وتعديل بعض الأبيات وربما حذف منها وذلك بالتوافق بين الاثنين إلا أن بازرعة رفض في تلك الأغنية تحديداً أن يحذف لعثمان حسين شيئاً أو يعدله فقال له ، قطع أي جزء من تلك القصيدة أو تبديله يعني قطع جزء من إحاسيسي ومشاعري وتبديلها تجاه تلك الكلمات التي كتبتها بصدق اللحظة و نبض الحس الداخلي ، فاحترم عثمان حسين رغبته وقام بتلحينها فوراً كما وُضعت .

رهافة عثمان حسين

قدم عثمان حسين الاغنية بالاذاعة السودانية في بواكير ستينيات القرن الماضي وكانت حدثا في الساحة الفنية لأنها طغت على كل الاحداث الفنية آن تلك اللحظة فقد قيل ان الاغنية ولدت كبيرة وذلك لأنها جاءت مكتملة الاركان من حيث اللحن والتوزيع والكلمات والاداء. استطاع ابوعفان بأدئه العاطفي الرفيع ان يجعل من كل بيت من أبيات القصيدة مناسبة عاطفية فريدة فعثمان حسين لم يكن يلحن الكلمات فحسب ولكنه كان يلحن الإحساس الذي كتبت به الكلمات ويلحن المعاني قبل العبارات فتأمل كمية الوجد والشجن عندما يقول (كانت وهم كانت دموع) وشكل العبرة التي تتملكه وكأنها تخنقة وتخنق من يسمعها قبله لأنه أحس وأجاد فأوصل وأصاب الدواخل . وقيل إن الأغنية كانت سببا رئيسيا ليرجع عدد مقدر من المغتربين لأوطانهم بعد ان ذرفوا دموعهم مع كل طائر مرتحل عبر البحر ، المتأمل لشكل بداية اغنية (قصتنا) يلمح ثراءً ابداعيا متفردا لأبعد الحدود وذلك للمقدمة الموسيقية المتميزة والتي كان العازفون فيها كانهم يهدهدون على الآلات هدهده ليقوموا بتنويم خديج غض الاهاب على مهده وذلك نسبة لكمية الروعة المنسابه في تدفق حاني ورخيم على ان تأخذ كل آلة دورها في ذلك المحفل الابداعي العظيم وتتمنى ان لو ان تستمر الوصلة الموسيقية هكذا ولا تنقطع أبداً ولكن عندما يأتي صوت عثمان من الخلف تسابق حنجرته الآلات الموسيقية إبداعاً وتطريباً وينفعل بهدوء ويشدو في مقدمة فريدة قائلا(بالمعزَه.. بالموده البينا بأغلى الصلات – بالهوى العشناه بأعصابنا خمسه سنين ومات ) حينها تحس أنك انتقلت من روعة النظر إلى تاج الزهرة إلى أن تستنشق عبقها وأريجها الفواح) ضف إلى ذلك روعة الانسجام بين الاوركستر مع الاداء وكأنما جاءت (قصتنا) سجالا او تناسقا مابين ابوعفان والاوركسترا فإحترافية الاوركسترا العالية وروعة اداء عثمان المتفردة تعطيك احساسا انه إذا جاءت الوصلة الموسيقية بلزماتها وصولاتها تتمنى ألا تقف واذا شدا عثمان حسين تتمنى أن يصمت كل شيء حوله ويشدو وحده .

بازرعة يزرع الابداع

استطاع بازرعة وبكل عبقرية ان يزاوج مابين العامية والفصحى في (قصتنا) وذلك من غير ان تطغى العامية على الفصحي ولا ان تفقد الفصحى فصاحتها ليخرجا في هجين بلاغي متفرد لاستخراج مفردات في قمة الروعة والابداع بعد تلك المزجة وهى تماما كأن تمزج وتزاوج مابين زهرتين باريجين ونفسين مختلفين لتتنسم عبق هجين عطري في منتهي الروعة والجمال ، فانظر عندما يمزج ويقول (انا شلت من اجلك هموم الدنيا قاسيت من جراحها وكل ضيقها) فكلمة (شلت) موغلة في العامية السودانية فيقفًز في احد الابيات الفصيحة ويقول(كانت وهم – كانت دموع مسفوحه بأحرف انيقه) لتأتي كلمة (مسفوحة) الفصيحة في غالب واحد مع العامية (شلت) ليتعايشا سويا في تداخل منسجم وتعايش ابداعي في قمة محراب النص ،واذا اردت ان تصعد الى سدرة منتهى الرهافة والابداع فانظر الى أدوات القسم والاستحلاف لبازرعة وهو يتقطر رقةُ ويتدفق حنينا ويحلف (بالمعزة البينا باغلى الصلات- ويقسم بالموده – ويستحلفك – اترك سبيلي وسيبني وحدي اقاسي وابكي مرّ الذكريات) واذا تحدثنا عن مربع كل طائر مرتحل عبر الاهل تحس بانه قصيدة اخرى داخل قصيدة جاءت لتخلق توأمة حسية وإبداعية مع بقية أبيات القصيدة أما عن الأخيلة والاستعارات في( قصتنا) فأنظر للمقطع القائل ( لوضباب الغيرة أعماني وزيف لي الحقيقه )لا نجد احمل من ان نصف انعاكاسات ما حول الغيرة الا بالضباب وعندما جعل بازرعة للحقيقة ضبابا هو يعلم ويعي بأنه يشير الى عدم الشفافية والصراحة والوضوح في عدد من المواقف العاطفية ، المد البلاغي والابداعي في أبيات بازرعة لا تحده حدود رغم أنه يسأل في ختام (قصتنا) ويقول (هل تصدق تنـتهي قصتنا يا اجمل حقيقة) نحن نقول له من كلماته (لاوحبك) لن تنتهي لا وحبك ياحبيبي لن تكون أبداً نهاية .