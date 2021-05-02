امتحانات (سادسة) أساس.. تفاصيل خوف الأسر والتلاميذ

الخرطوم: وجدان طلحة

تنطلق في الثالث والعشرين من مايو المقبل امتحانات الصف السادس أساس، لكن كثيراً من أولياء الأمور يشتكون من عدم وضوح الرؤية لديهم، فكيف يمتحن أبناؤهم ولم يكملوا المقررات الدراسية؟ كما أن بعض المدارس اشتكت من عدم جاهزيتها لامتحانات ولائية؟.

انهيار التعليم

بعض أولياء الأمور أكدوا لـ(السوداني) أن المدارس عقدت اجتماعاً معهم وأخبرتهم أنه يوجد غموض في انتقال التلاميذ إلى الصف السادس، مشيرين إلى أن الوزارة أبلغتهم قبل يومين أن الامتحانات ولائية، المدارس ما عارفه شكل الامتحانات كيف وطريقتها، يوم23 الامتحانات .

الخبير التربوي محمد كوكو يذهب في حديثه لـ(السوداني) إلى أن انهيار التعليم يعني انهيار الأمة في حاضرها ومستقبلها ولن تقوم لها قائمة، وقال: الآن يوجد انهيار كامل في المجالات لكن الأخطر انهيار النظام التعليمي لأنه لا يمكن تلافيه لأن رأس المال البشري هو الثروة التي تنتج كل الثروات الأخرى.

كوكو أشار إلى أن الإدارات التعليمية لا تتوفر إليها إجابة كافية حول امتحانات الصف السادس وطريقة الانتقال إلى المرحلة المتوسطة، وقال إنهم يتلقون المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف لا يعرفون المقررات ولا المنهج الذي يجب تدريسه ومتى تكون الامتحانات ؟

غير مفاجئ

خبراء تربويون أشاروا إلى أنه تمت تغطية المواد الأساسية في فترة ضيقة وهذا يعتبر إنجازاً للوزارة ، لأن العام الدراسي مر بعقبات وتم منح إجازة للتلاميذ .

مدير الإدارة العامة لتعليم الأساس حمزة الفحل أكد في حديثه لـ(السوداني) أنه تمت تغطية المقرر الدراسي بصورة كاملة، مشيراً إلى أنه تم سحب 30% من معظم المواد من الصف الثاني وحتى الخامس أساس لأنه تم تحديد أيام الدراسة بـ(165) يوماً نسبة لظروف الكورونا وغيرها ، وقال تم حذف الدروس المكررة.

الفحل قال إنه لم تأتِ أي شكوى لإدارته من المدارس أو الأسر حول مقرر الصف السادس، مشيراً إلى أن موعد الامتحانات تم تحديده منذ فترة وليس فجأة، وأضاف معروف أن امتحانات الصف السادس ستبدأ في 23 مايو ، لافتاً إلى أنه قام بجولة على المدارس وأغلبها أنهى مقرر الصف السادس، وأعلنت جاهزيتها لجلوس التلاميذ للامتحان في الوقت المحدد .

لافتاً إلى أن مقررات الصفين الأول والسادس أساس رشيقة وخفيفة ، مشيراً إلى أن مادة التاريخ للصف السادس تم اعتماد المنهج المعدل من المركز القومي للمناهج ، موضحاً أن المسح الذي تم اجراؤه أظهر التزام المدارس بتدريسه، وقال إنه يشتمل على 50% من تاريخ السودان بالإضافة إلى العصر العباسي وغيره، داعياً الأسر لعدم الانزعاج.

الوزارة ترد

وزارة التربية والتعليم بالخرطوم أوضحت أن تلاميذ الصف السادس سيجلسون لامتحان صفي على مستوى المحلية تمهيداً للانتقال للصف الأول المتوسط وفقاً لما أقره مؤتمر التعليم الثاني بإعادة المرحلة المتوسطة، ولن ينتقلوا إلى الصف السابع كما كان معمولا به في السلم القديم، مشيرة الى أن الانتقال سيتم حتى وإن كان في نفس المدرسة التي درس فيها التلميذ مرحلة الأساس.

وزارة التربية والتعليم منعت مدراء المدارس من فرض رسوم لتسيير الامتحان ، وأوضحت أنها وجهت كل الإدارات التعليمية أن تكون تكلفة الامتحان التجريبي لتلاميذ الصف الثامن من مبلغ المنحة المدرسية، أما امتحانات النقل للصفوف الصغرى من الأول وحتى السابع تم رفع تكلفتها لحكومة الولاية لإجراء التصديق اللازم ، مشيرة إلى أن التجربة التي بدأت العام الماضي ستتواصل ولن يتم التراجع عنها وهي إقامة الامتحانات من دون فرض رسوم وأعباء مالية على الأسر .

المرحلة المتوسطة

وزير التربية والتعليم السابق محمد الأمين التوم يذهب في حديثه لـ(السوداني) إلى أن تلميذ الصف السادس أساس بعد الامتحانات ينتقل إلى الصف الاول المتوسط ، وقال يجلس لامتحان عادي وليس امتحان شهادة، وفي حال رسوبة يمكن ان تكون له فرصة ملحق أو يعيد السنة حسب خطة الولايات .

التوم اوضح ان مدارس الاساس والمتوسط شأن ولائي ، لكن قبل عام ونصف تم ارسال تعميم للولايات لمعرفة ماهي رؤيتها لمرحلة الاساس ؟ وهل الافضل ان يتم بناء فصول في نفس المدرسة ام يتم انشاء مدرسة منفصلة ؟ ، مشيرا الى ان اغلب الولايات اكدت استعدادها لتوفير مدارس منفصلة للمرحلة المتوسطة ، مستدركا لكن في المدن الكبيرة مساحات المدارس صغيرة فاقترح بعضهم أن يتم إنشاء طابق علوي بالمدرسة لاستيعاب طلاب المرحلة الثانوية .وقال ان كل الولايات اكدت ضرورة العودة للسلم التعليمي 6،3،3 ، واضاف السلم التعليمي 8،3 ميؤوس منه لانه قلل سنوات تعليم الطالب من 12 سنة إلى 11 سنة ، بالتالي فإن كثيرا من طلاب الجامعات غير مؤهلين ، مشيراً الى ان فوائد السلم التعليمي 6،3 ،3 يجعل تعليم الطفل 11 سنة الزاميا ، ولان عددا كبيرا لا يتم استيعابهم في المرحلة الثانوية يمكن ان يدخل سوق العمل يكون تكوينة المعرفي والمهارات افضل .لافتا الى انه في يناير الماضي تم عقد مؤتمر مناهج مرحلتي المرحلة المتوسطة والثانوي ، وضم كل عمداء كليات التربية وكانت هذه الخطوة الاولى لاعداد المناهج، وقال ان المؤتمر اجاب على ماهي اهداف المرحلة والمواد التي يجب ان يتم تدريسها ؟ وكان في تصورنا ادخال تقنية الاتصال والمعلومات ، وكان مفترض ان يتم تكوين لجان متخصصة لاعداد المواد من موجهين ومعلمين ذوي الخبرة .