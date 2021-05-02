بعثة المريخ تغادر إلى القاهرة على دفعتين

أنهى نادي المريخ السوداني، كافة الإجراءات المتعلقة بسفر بعثة الفريق، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك على دفعتين انطلاقًا من مساء امس السبت.

ويغادر المريخ إلى القاهرة لإقامة معسكر تدريبي مكثف لمدة أسبوعين، تحت إشراف مدربه الإنجليزي لي كلارك، ومدرب الأحمال المصري إسلام جمال.

ويستعد المريخ لخوض آخر مباراتين له بالدور الأول من الدوري السوداني الممتاز، أمام حي الوادي والهلال.

ويبلغ حجم بعثة المريخ 37 فردًا من العاصمة الخرطوم، وينضم إليها بالقاهرة، لي كلارك وإسلام جمال.

وغادرت الدفعة الأولى من البعثة ويضم 18 لاعبًا، مساء امس رفقة مدير الكرة أنس نصر الدين.

أما الدفعة الثانية فستتوجه للقاهرة، غدا الاثنين.

وتسببت حجوزات الطيران، في انقسام بعثة المريخ، للسفر إلى القاهرة، على دفعتين.