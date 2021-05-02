العطلات تؤجل سفر الهلال السوداني للقاهرة

اضطر الهلال السوداني، إلى تأجيل سفر الفريق إلى القاهرة، لإقامة معسكر تحضيري هناك لمدة 12 يومًا، استعدادًا لمواجهة المريخ في ختام الدور الأول بالدوري المحلي.

وحسب الإجراءات المبدئية للمكتب التنفيذي والعلاقات العامة بالنادي، كان من المتوقع أن تغادر بعثة الهلال، إلى القاهرة، امس السبت.

وذكر مصدر بالهلال، أنه جرى تقديم الجوازات للسفارة المصرية، الخميس الماضي، وهو يوم صادف عطلة، مما أجل الحصول على التأشيرة.

وتم تعديل موعد سفر بعثة الهلال من السبت إلى فجر الاثنين، بسبب عيد العمال أيضًا، حيث أن السفارة المصرية ستقوم بتسليم الجوازات، اليوم الأحد.

يذكر أن الهلال يعسكر في القاهرة، بطلب من مدربه البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، وتكفل الرئيس الشرفي تركي آل الشيخ، بكافة المصروفات.