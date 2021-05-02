شداد يلتقي بلجنة المدربين ومجلس الأكاديميات

شهدت قاعة الاستاذ محمد الشيخ مدني في مباني الاتحاد السوداني لكرة القدم عند الساعة الواحدة من ظهر أمس لقاء البروفسيور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، لجنة المدربين في الاتحاد، ومجلس الأكاديميات، وذلك بحضور البروفيسور محمد جلال نائب رئيس مجلس الادارة – رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء – والدكتور حسن أبوجبل الأمين العام للاتحاد، والاستاذ الدخيري فضيل عضو مجلس الادارة – نائب رئيس لجنة المدربين – وفي مستهل الاجتماع رحّب البروف كمال شداد بالحضور، وذكر انهم أهدروا عامين في حل مشاكل رخص التدريب الافريقية، وتأخروا في تكوين لجنة المدربين، والتي لم تتوقف عن الحراك منذ تكوينها وعملت بطاقة جبارة عبر رئيسها الاستاذ عمار الصادق الذي اعتذر عن الاجتماع بداعي الاعياء، وأضاف انهم استقدموا المدرب الجزائري الأصل الألماني الجنسية آيت عبد الملك الذي قدم الكثير وحقق الاضافة المطلوبة فيما يلي التأهيل، وابان رئيس الاتحاد أن هناك مناهج مبعثرة، ولايوجد منهج مؤمن عليه ومتوافق مع مناهج الاتحادين؛ الدولي والقاري، وقد تم التدارس لفترات طويلة حول أهلية الاستيعاب للمدربين والشروط، والمستويات والفئات العمرية للتخصصية في التدريب، ومستوى الشهادات، وقد تم اضافة اثنين من الشباب (لؤي الحلاوي، وأحمد عليان) ليكونا عوناً للإدارة الفنية في الاتحاد فيما يلقي قسم الأرشفة والاتصال، وقال رئيس الاتحاد ، لابد من توحيد المنهج التدريبي، والعمل على توثيقه وتقديمه بطريقة علمية تواكب المتطلبات ويتوافق مع الواقع في السودان.. وقال شداد الذي قدم سرد حول مناهج التدريب وتطورها على مختلف الأصعدة ؛ عالمياً، قارياً، ومحلياً، وأبان أن ما قدمه مقترح من جانبه، وللجنة المدربين، ومجلس الأكاديميات الحق في قبول، أو تعديله، او تغييره، وفي الختام لابد من تقديم منهج متكامل لكل الفئات خلال شهرين، تشهد إقامة ورش واجتماعات والعمل على تجميع وطباعة المنهج المنشود بحضور ايت عبدالملك، وأمنّ البروف شداد على رئاسة الأستاذ أحمد بابكر مدير الادارة الفنية في الاتحاد للجنة المختصة بتصميم المنهج التدريبي في الاتحاد السوداني لكرة القدم.