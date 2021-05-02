الشرطة القضارف يدشن تحضيراته

بحضور واهتمام رسمي وإداري وجماهيري كبير دشن نادي الشرطة القضارف بداية إعداده للنصف الثاني من الموسم، وقد أجرى الفريق مراناً ساخناً بملعب استاد القضارف في الساعة العاشرة من مساء أمس الأول بعدد كبير من اللاعبين، اشتمل على التدريبات البدنية تحت إشراف المعد البدني محمد الياس والمدرب العام أحمد حلاوه، وسوف يواصل الفريق تحضيراته وفق البرنامج الذي يضعه المدير الفني كفاح صالح بالتدرج من الجانب البدني الي المهاري ثم التكتيكي و بعد ذلك يدخل اجواء المباريات الودية. ويذكر أن الشرطة ضم عدداً من النجوم بالتسجيلات التكميلية التي اسدل الستار عنها الأسبوع الماضي ونجح في ضم حارس المرمى عمار صالح والمحترفين النيجيري فلب والجنوبي خميس و المهاجم رابين والمهاري عثمان عيسى وحمدون والمحور مصطفى مكي الشهير بباستوري وعبد العزيز النسور والصادق الحرية إلى جانب خالد علي والشباب يس وعزام وعثمان مصطفى وإعادة قيد اللاعب حسن سفاري وادي اللاعبون التدريبات بروح معنوية عالية ، بمتابعة مميزة من اعضاء لجنة تسيير نشاط النادي.