حمدوك يوجه بالعمل فوراً في تنفيذ الخطة الإسعافية لمعالجة مشكلة المياه بولاية الخرطوم

وجّه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، هيئة مياه ولاية الخرطوم وشركة زادنا بالعمل فوراً في تنفيذ الخُطة الإسعافية لولاية الخرطوم في مجال حفر الآبار وتأهيلها بما يسهم في معالجة مشكلة المياه بأسرع فرصة ممكنة.

وأكد حمدوك خلال لقائه بوالي الخرطوم ومدير هيئة مياه الولاية، دعم الحكومة الكامل لجهود ولاية الخرطوم المبذولة لاستقرار الإمداد المائي.

وعزا مأمون عوض مدير هيئة المياه، أسباب الأزمة إلى زيادة المساحة السكانية رأسياً وأفقياً في ظل ثبات المصادر المائية وتهالُك المحطات وتذبذب التيار الكهربائي وعدم استقرار إمداد الجازولين، وكشف مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن حلول إسعافية جارية لمعالجة مشكلة شُح المياه بالولاية تمثلت في زيادة إنتاجية محطة المقرن بـ(36,000) متر مكعب وزيادة إنتاجية محطة بحري بـ(3000) متر مكعب كمرحلة أولى، وتأهيل محطة مياه بيت المال خلال أسبوع بإضافة (9000) متر مكعب، فضلاً عن إعادة محطة مياه بري للخدمة في أواخر مايو بإضافة (12,000) متر مكعب، بجانب برنامج حفر (25) بئرا، والتي بدأ العمل فيها فعلياً بنسبة إنجاز 20% حتى الآن ومتوقع منها إضافة (53,000) متر مكعب.