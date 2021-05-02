أخبار المراسل.. سعر الدولار يرتفع في البنوك والموازي في السودان اليوم الاحد

الخرطوم: المراسل

ارتفع سعر الدولار في السودان خلال التعاملات المبكرة صباح الأحد 2 مايو 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بفعل المضاربات.

وتشهد السوق الموازية (السوداء) وسط الخرطوم نوعا من المضاربات النشطة بفعل الإجازات الرسمية ونقص المعروض من العملة الخضراء في الأسواق، ليتراوح متوسط سعر صرف الدولار بين 400 جنيه للشراء، و403 جنيهات للبيع.

واستقر سعر الدولار بعد موجة من الارتفاع المتتالي لدى بنك السودان المركزي والبنوك العاملة في البلاد، عند مستوى 387.56 جنيه للشراء، و389.50 جنيه للبيع.

وظل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني، لدى بنك السودان المركزي، اليوم الأحد، ثابتا عند 470.19 جنيه للشراء، و472.54 جنيه للبيع.

وقفز سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني، خلال مستهل تعاملات الأحد، لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 484 جنيها مقابل 472 جنيها في ختام تعاملات السبت.

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