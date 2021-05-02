أخبار المراسل.. مفوضية الأمم المتحدة: مليون لاجئ في السودان بحاجة إلى المساعدات

الخرطوم: المراسل

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في السودان، انها تأمل في توفير أموال خطة الاستجابة البالغة 574 مليون دولار أمريكي في مساعدة أكثر من مليون لاجئ في البلاد على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتعزيز الاعتماد على الذات، وإعمال حقوقهم.

لاجئون من مختلف البلدان

ويستضيف السودان أحد أكبر تجمعات اللاجئين من جمهورية جنوب السودان في المنطقة، حيث يعيش أكثر من 762,000 منهم في البلاد وذلك حتى فبراير 2021. وعلى مر السنين وصل اللاجئون أيضًا من إثيوبيا وإريتريا وسوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى ودول أخرى.

ويواجه اللاجئون في السودان مستويات عالية من الفقر تفاقمت بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية ووباء فيروس كورونا المستجد والفيضانات الموسمية التي بلغت مستويات قياسية العام الماضي.

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