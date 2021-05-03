صلاح مناع: مخططات لأعمال تخريبية من بينها عمليات إحراق آبار نفط

الخرطوم: السوداني

وجهت لجنة إزالة التمكين، أصابع الاتهام، لجهات سودانية بالخارج، تعمل على تحويل الأموال (٥ ملايين درهم)، لإستخدامها من قبل عناصر حزب النظام المباد للعبث بإستقرار البلاد.

وقال مقرر اللجنة د. صلاح مناع في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة ليل أمس: “وفقاً لمعلومات حصلت عليها اللجنة فإن هذه الأعمال تعد إمتداداً لأعمال تخريبية بدأ بعضها منذ فبراير الماضي في ولايات دارفور وكان يراد لها التصعيد حتى تصل للخرطوم، وأن من بينها عمليات إحراق متعمد لبعض آبار النفط بولاية غرب كردفان”.

وعلمت (سونا) أن الجهات العدلية المختصة ألقت القبض على بعض المتهمين في الداخل وأن التحريات تجري الآن معهم، بينما خاطبت بعض الجهات الخارجية لتسليم هؤلاء المتهمين.