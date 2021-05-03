اليونسيف تمول مشروعات بغرب دارفور بقيمة (8) ملايين دولار

الخرطوم : السوداني

وقعت حكومة ولاية غرب دارفور مع منظمة اليونسيف اتفاقاً بقيمة 8 ملايين دولار لتغطية خطة عمل الولاية السنوية في مجالات الصحة والتعليم والمياه وحماية الاطفال.

وقال الأمين العام لحكومة الولاية محمد زكريا إن حكومة غرب دارفور ستعمل على تسهيل كل إجراءات عمل اليونيسيف من أجل تنفيذ خطة الشراكة في المواقيت المحددة لتحقق الفائدة المرجوة منها. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه المشروعات في خدمة قضايا المجتمعات المختلفة، مؤكداً أن المشروعات التي تم التوقيع عليها ستدعم جهود الولاية في كل المجالات المستهدفة ويعتبر جهدا مضافا لعمل الحكومة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الولاية.

ومن جهته قال ممثل منظمة اليونيسيف، زائد أحمد الامين، إن الخطة شملت مشروعات الصحة والتغذية والتعليم وحماية الأطفال والمياه واصحاح البيئة، آملا أن تعود هذه المشروعات بالفائدة لكل شرائح المجتمع المستهدفة خاصة وأن المنظمة ستعمل خلال هذه الخطة على تنفيذ عدد من البرامج الخدمية والتنموية والصحية بالولاية.