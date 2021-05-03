(المرور): تفويج البصات السفرية للولايات يبدأ بالأحد

الخرطوم : السوداني

أعلن مدير الدائرة الفنية للمرور علاء الدين محمد الحسن، عن أنّ التفويج للبصات السفرية لعيد الفطر المبارك، سيبدأ الأحد المقبل، ويستمرّ لمدّة 3 أيام

وأشار الحسن إلى أنّ التفويج العسكري سيبدأ رابع أيام عيد الفطر المبارك حتى اليوم السادس.

وأوضح علاء الدين أنّ الإدارة أعدّت العدّة للتفويج بإشراف 300 ضابط، وعدد كبير من الجنود يغطي 14 ولاية.

وأشار إلى أنّ الغرض من التفويج الحفاظ على سلامة المواطنين وعودتهم سالمين دون حوادث وكوارث

وأضاف: التفويج تسبقه إجراءات مراجعة المركبات والتأكّد من سلامتها، كما يتمّ تمشيط الطرق للسلامة ومنع الشاحنات الثقيلة من الحركة في أوقات محدّدة لمنع الحوادث، كما تشتمل الإجراءات على محاضرات توعوية وإرشادات ومطبقات .

وتابع : لدينا 9 رادارات موّزعة على الطرق لضبط حركة العربات الملاكي ورقم للطوارئ على مدار 24 ساعة.