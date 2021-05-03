وزير الإعلام يتلقى دعوة رسمية لزيارة السعودية

الخرطوم : السوداني

تلقى وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، دعوة رسمية لزيارة المملكة العربية السعودية، خلال الايام المقبلة.

وقال سفير المملكة لدى السودان علي بن حسن لدى لقائه بوزير الاعلام بالخرطوم امس، :” إن العلاقات السودانية السعودية في المجال الاعلامي علاقات وطيدة ونعمل على تفعليها وتنميتها بما يحقق الطومحات بين البلدين .

واضاف السفير علي ” وجهت دعوة لوزير الاعلام السوداني بزيارة المملكة ومقابلة نظيره خلال هذه الايام لبحث اوجه التعاون في المجال الاعلامي بين البلدين والتعاون في مجال الاعلام الاقليمي “.