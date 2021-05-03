زيادة جديدة في تذاكر البصات السفرية بنسبة (30%)

الخرطوم: اليسع أحمد

كشف الأمين العام للغرفة القومية للبصات السفرية حسن عبد الله حمد عن زيادة جديدة في تعرفة تذاكر البصات السفرية بنسبة 30% لكافة الولايات تطبق بداية الأسبوع المقبل .

وأوضح حمد في تصريح خاص لـ( السوداني ) أن الزيادة تطبق يوم السبت (26) رمضان حتى الثلاثاء (29) رمضان لتستأنف مرة أخرى من خامس أيام عيد الفطر وحتى التاسع منه، وقال إن الزيادة درجت عليها الغرفة سنوياً لتغطية مصروفات عودة البصات من الولايات للخرطوم فارغة دون ركاب ، وأكد توقف حوالي (2000) بص بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار من جملة (3.900) بص، ووصف زيادة التعرفة (30%) بالقليلة مقارنة بزيادة أسعار الجازولين وقطع الغيار، مشيراً إلى بداية تفويج البصات تبدأ يوم الأحد المقبل .