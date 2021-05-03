بوب: مؤتمر باريس استنساخ لنماذج الفشل

الخرطوم: السوداني

أكد أستاذ الاقتصاد البروفيسور عصام الدين عبدالوهاب بوب تصريحاته التي نشرتها الصحف قبل أسابيع بشأن فشل مؤتمر باريس، وقال بوب إن تكرار سيناريو الفشل مراراً وتكراراً نتيجة لإخفاقات مؤتمر برلين وغيرها من المؤتمرات، وأن الشيوعي ليس هو أول من تحدث عن فشل مؤتمر باريس.

وألمح بوب إلى أن المنطق الذي جعله يستقرأ الفشل مستنبط من التاريخ والسلوك البشري وسيارات الأمم حيث لا يعقل أن يصرف المجتمع الدولي على بلاد غنية حباها الله بكل الموارد الطبيعية ولكنها بدلا من أن تخطو على نهج التنمية، استنسخت كل نماذج الفشل من فساد مالي وسياسي.

وجزم بوب على عدم نجاح مؤتمر باريس كما لم تنجح سابقاته ورهن ذلك ببيع الحكومة لثرواتها وقال لا أستبعد نموذج الانتداب الذي سبق تطبيقه على سوريا ولبنان في القرن الماضي ومقدماته موجودة الآن في واجهة وسراديب (حكومة الهنا).

وأوضح بوب أنه لن تكون هناك فرصة للعودة إلى التصرف السياسي الطبيعي إلا بوجود قيادة حقيقية، وهذا ينطبق على ما سيفعله المجتمع الدولي حيال السودان