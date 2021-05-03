الهلال يشد الرحال للقاهرة اليوم

تغادر بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال صباح اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكر تحضيري قصير مدته (12) يوما تكفل به المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي لنادي الهلال، ويأتي المعسكر ضمن إطار تحضيرات نادي الهلال لمباراة القمة المرتقبة أواخر الشهر الحالي وكذلك لمباريات النصف الثاني من البطولة المحلية، ويتوقع أن ينفذ الجهاز الفني للهلال بقيادة المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينو وطاقمه المعاون جملة تدريبات كما ينتظر أن يخوض الهلال جملة تجارب ودية خلال معسكر القاهرة التحضيري.

وبحسب المتابعات فإن معسكر الهلال سيشهد مشاركة جميع اللاعبين عدا الحارس اليوغندي جمال سالم الذي وصل للخرطوم امس الا أن صعوبات تواجه سفره رفقة بعثة الهلال إلى القاهرة، كما سيرافق الثنائي مجاهد فاروق ومحمد واتارا بعثة الهلال إلى جمهورية مصر العربية، حيث سيخضع اللاعبان لفحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة بالنسبة للثنائي.

على صعيد متصل أجرى الهلال أمس مرانه الاخير في ملعبه بأم درمان قبل السفر إلى مصر، حيث تدرب الفريق تحت إشراف المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينو وطاقمه المعاون. وكثف الجهاز الفني للهلال من نسق التدريبات البدنية والفنية التكتيكية للاعبين