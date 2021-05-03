(جهر) تعلن العودة للعمل في السودان

الخرطوم: السوداني

أعلنت منظمة “صحفيون لحقوق الإنسان” (جهر)، عن العودة للعمل في السودان لتقييم حالة وأوضاع حرية الصحافة.

وفي 2016، توقفت منظمة جهر عن ممارسة مهام الرصد والتوثيق وإعداد التقرير السنوي.

وقالت جهر، في بيان، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الاثنين، إن أسباب التوقف كان منها الذاتي ومنها الموضوعي، بهدف المساهمة في بناء وتعزيز قدرات مؤسسات مجتمع مدني أُخرى، في إطار تمتين شراكاتها وتحالفاتها الوطنية.

ودعت جهر، حكومة الفترة الانتقالية “الثانية” في السودان، بضرورة احترام التزامها بحرية الصحافة والتعبير، كما دعت المجتمع الصحفي السوداني إلى الانتباه لدور الصحافة ومهامها ومسؤولياتها في فترات الانتقال السياسي.

في وقت، أكدت التزامها وتمسُّكها بقيم وأهداف حرية الصحافة والتعبير، متعهدة بمواصلة العمل الجاد والمشترك في سبيل احترام وتعزيز حرية الصحافة والتعبير، وحماية الصحفيين والصحفيات.

يحتفل العالم اليوم – الثالث من مايو 2021 – باليوم العالمي لحرية الصحافة، تحت الشعار الخلّاق ((المعلومات كمنفعة عامّة))، ويجئ هذا اليوم في الذكرى الثلاثين لـ(إعلان ويندهوك) الذي نتج عن المؤتمر التاريخي، الذي عقدته اليونسكو في عام 1991، بعاصمة ناميبيا، ويندهوك، بالتعاون مع حكومتها، وتمّ فيه اعتماد ((إعلان ويندهوك))، لتطوير صحافة حُرّة ومستقلّة وتعدّدية.