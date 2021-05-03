جمال سالم يعود للخرطوم واتجاه لإبعاده

وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم صباح أمس الأحد، حارس المرمى الدولي الأوغندي جمال سالم ولاعب الهلال السوداني، وذلك بعد قضائه فترة اسبوعين ببلاده خاض خلالها آخر مباراتين بتصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلة، قبل أن يصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد، ويتماثل للشفاء الأسبوع الماضي.

ووفقًا للمتابعات فإن مصير سفر جمال سالم، رفقة الفريق إلى العاصمة المصرية القاهرة لخوض معسكر تدريبي هناك، سيكون في يد المدير الفني للفريق السوداني ريكاردو فورموسينيو.

ووفقا للمتابعات فإن جمال سالم لن يتمكن من مرافقة بعثة الهلال إلى العاصمة المصرية لان سفره رفقة بعثة الهلال سيحتاج لاستخراج تأشيرة جديدة إضافة للموافقة من جانب السلطات بعد إجراءات الفحص الطبي له في الخرطوم وعزله عن المجموعة التي ستغادر اليوم إلى جمهورية مصر العربية.