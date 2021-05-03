خلاف جديد داخل لجنة التطبيع الهلالية

كشفت مصادر أن خلافا جديدا برز داخل لجنة التطبيع بنادي الهلال بسبب معسكر الفريق في العاصمة المصرية القاهرة والذي تكفل به المستشار تركي آل الشيخ ومكمن ذلك الخلاف أن الوكيل المصري بات خميرة عكننة بالنسبة لبعض أعضاء مجلس التطبيع الهلالي بعد فشل تعاملات سابقة بينه ونادي الهلال.

وكان الرئيس الفخري لنادي الهلال المستشار تركي آل الشيخ قد منح وكيل اللاعبين المصري الضوء الأخضر بشأن تنظيم معسكر الهلال في العاصمة المصرية ليتنافى ذلك مع قرار سابق كان المجلس قد أمنّ عليه بعدم التعامل مع بلال نظير بعد أزمة المحترفين ألفاس باول وانداي.

يجدر ذكره أن بعثة الهلال ستغادر إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال ساعات هذا اليوم لخوض معسكر إعدادي على نفقة آل الشيخ تركي تأهبا لملاقاة المريخ في الديربي وكذلك استعدادا لمواجهات النصف الثاني من الموسم.

وسيستمر المعسكر الهلالي لمدة ”12″ يومًا، وسيخوض فيه الهلال ثلاث تجارب ودية وفقا للبرنامج الذي تسلمه المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينو.