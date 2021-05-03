عروض إفريقية وعربية على طاولته مدرب المريخ السابق يقلب الطاولة على الكبار في الدوري التونسي

ينافس مدرب المريخ السابق التونسي يامن الزلفاني على جائزة أفضل مدرب بالدوري التونسي بعد أن تمكن من تحقيق نتائج إيجابية وقلب الطاولة على العديد من الفرق المنافسة مع فريقه مستقبل سليمان الذي تولى تدريبه قبل فترة ليست بالقصيرة وحقق معه نتائج إيجابية للغاية.

ومثلت النتائج التي حققها مدرب المريخ السابق مع فريقه الجديد، مصدر تفاؤل وثقة كبير لدى إدارة مستقبل سليمان خاصة بعد أن تمكن الزلفاني من وضع لمساته وتكوين فريق صاحب ملامح وإرادة قوية.

وتوالت الاشادات بالزلفاني من قبل رئيس نادي شبيبة القبائل الجزائري الذي أكد في تصريحات صادرة مؤخرا أن ما تحقق من نتائج إيجابية مؤخرا يعود إلى المدرب السابق الزلفاني الذي وضع بصمته مع النادي وجلب صفقات ولاعبين شباب على مستوى عال.

يشار إلى أن الزلفاني سبق وأن تولى تدريب شبيبة القبائل قبل أن يغادر المنصب بالاستقالة لأسباب تتعلق بالرابطة الكروية هناك.

وأبدى مدرب المريخ السابق سعادته بالنتائج والنجاحات التي حققها مؤخرا بالدوري التونسي قبل أن يعود ويشير إلى تلقيه لعدة عروض من أندية أفريقية وعربية وذكر بأنه يدرس هذه العروض ولم يتخذ قراره بعد خاصة وأنه يركز مع فريقه مستقبل سليمان خلال الوقت الحالي.