رئيس الاتحاد الأفريقي: نبذل كل الجهد لحل أزمة سد النهضة وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة

الخرطوم: السوداني

التقت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق، اليوم بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الافريقي، حيث نقلت لفخامته رسالة شفهية من رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك وتحيات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأكدت الوزيرة، حرص السودان على علاقاته المتميزة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعلى ثقته في قدرة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي على قيادة الاتحاد الأفريقي في الدورة الحالية، والتعامل بجدية ومسؤولية مع ملف سد النهضة ورعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات.

وأشارت الوزيرة إلى أن السودان يعطي موضوع الملء الثاني لسد النهضة أقصى درجات الاهتمام باعتبارها قضية أمن قومي تؤثر على حياة ملايين السودانيين على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي، وشددت الوزيرة على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل يوليو المقبل.

من جانبه، أعرب الرئيس تشيسيكيدي رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي خلال اللقاء عن تفهمه لموقف السودان، ومطالبه الواضحة، وأكد على أنه سيبذل كل جهده في سبيل إيجاد حل للأزمة يخاطب مصالح ومخاوف كل الأطراف وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة ويسهم إيجاباً في أمن واستقرار القارة الأفريقية بأسرها.