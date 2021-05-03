أخبار المراسل.. الصحة: ولاية الخرطوم هي الأعلى نسبة بالاصابات والوفيات بكورونا

الخرطوم: المراسل

شددت د. رندة يحيى علي، المتحدث الرسمي بإدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، على ضرورة أخذ الجهات المتمثلة في أصحاب الأمراض المزمنة من عمر الـ45 عاماً وكبار السن فوق الـ60 عاماً والكوادر الصحية، اللقاح ضد فيروس كورونا كوفيد 19.

وشددت على ضرورة الإلتزام بتوجيهات وزارة الصحة بضرورة غسل اليدين ولبس الكمامات والتأكيد على التباعد الإجتماعي خاصة خلال أيام الأعياد المقبلة.

وأضافت خلال تقريرها الدوري لجائحة كورونا أن أول ظهور لحالة الكورونا كانت في 12 مارس 2020 حيث تم تسجيل 144 حالة، 37 حالة خارج الولاية.

وأكدت أن ولاية الخرطوم هي الأعلى إصابة بمجموع 8 آلاف و896 حالة ، مبينةً أن مجموع الحالات الكلي بلغ 24 ألف و886 حالة بمعدل إصابة 27% بعد التقاط العدوى.

وأضافت الدكتورة رندة أنه تم تسجيل 20 حالة وفاة، واحدة في المجتمع و19 حالة بمراكز العزل ولم تسجل أية حالة وفاة في المستشفيات العامة غير المختصة بجائحة كوروناوأبانت أنه تم شفاء 27 مريضاً ومجموع شفاء كلي بلغ 1213 مريضاً.

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