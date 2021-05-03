أخبار المراسل.. حمدوك سيقدم خطابا لرجال الاعمال في مؤتمر باريس لشرح الإصلاحات المختلفة

الخرطوم: المراسل

كشف وزير الاستثمار والتعاون الدولي د. الهادي محمد ابراهيم عن تفاصيل جديدة حول مؤتمر باريس وخطاب رئيس مجلس الوزراء حمدوك في المؤتمر المزمع عقده في السابع عشرة من مايو، بالعاصمة الفرنسيه باريس لدعم الاقتصاد السوداني، مبينا ان السودان سيقدم خلاله نماذج لمشروعات حيوية، بالإضافة إلى إعداد عدد من المشروعات عبر الوزارة بجانب 26 مربع للتعدين.

وقال في ورشة التي أقيمت اليوم حول مؤتمر اصدقاء السودان بباريس بفندق برادايس نظمها منتدي مراقبة الموازنة العامة ان المؤتمر يهدف الى عرض وتقديم السودان الجديد امام العالم ويحتوي على عدة برامج من بينها اقتصادية وثقافية. واشار الى ان فرنسا تبنت المؤتمر وقدمت الدعوة للرئيس الامريكي بايدن وخاطبت الدول الدائنة للمشاركة.

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