وزير مجلس الوزراء يعفي رئيس وأعضاء مجلس الأحزاب السياسية

الخرطوم: السوداني

أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء، المهندس/ خالد عمر يوسف، قراراً بالموافقة على إعفاء المذكورين أدناه من رئاسة وعضوية مجلس شؤون الأحزاب السياسية وهم:

1. السيد مولانا/ عثمان محمد موسى عمر رئيس المجلس

2. السيد/ حيدر حسين علي نعمان عضو المجلس

3. السيد/ الفريق شرطة/ محمد الفضل عبد الكريم عضو المجلس

4. الأستاذ/ سيدنا سعيد حامد علي عضو المجلس

5. السيدة/ سلوى شاكر عبد المسيح بولس عضو المجلس

6. الأستاذ/ توفيق مصطفى محمد الحسين عضو المجلس.

ووجّه القرار، وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى وضع القرار موضع التنفيذ.