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وزير مجلس الوزراء يعفي رئيس وأعضاء مجلس الأحزاب السياسية

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء، المهندس/ خالد عمر يوسف، قراراً بالموافقة على إعفاء المذكورين أدناه من رئاسة وعضوية مجلس شؤون الأحزاب السياسية وهم:
1. السيد مولانا/ عثمان محمد موسى عمر رئيس المجلس
2. السيد/ حيدر حسين علي نعمان عضو المجلس
3. السيد/ الفريق شرطة/ محمد الفضل عبد الكريم عضو المجلس
4. الأستاذ/ سيدنا سعيد حامد علي عضو المجلس
5. السيدة/ سلوى شاكر عبد المسيح بولس عضو المجلس
6. الأستاذ/ توفيق مصطفى محمد الحسين عضو المجلس.

ووجّه القرار، وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى وضع القرار موضع التنفيذ.

alsudani
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