وفاة (11) من منسوبي الشركة السودانية للمعادن في حادث مروري بالطريق الغربي

لقي (11) من العاملين بالشركة السودانية للموارد المعدنية، مصرعهم في حادث مروري بمنطقة رهيد النوبة بطريق الصادرات أم درمان – جبرة الشيخ اليوم الاثنين .

وأوضح المدير التنفيذي لمحلية جبرة الشيخ بالإنابة بحسب وكالة السودان للأنباء، أن أسباب الحادث تعود إلى اصطدام العربة التي كانت تقل المتوفين الذين كانوا في طريقهم إلى الخرطوم من جبرة الشيخ بإحدى العربات في منطقة رهيد النوبة، وقال انه تم تشييع المتوفين بمدينة جبرة الشيخ وجزء منهم بولاية الخرطوم.