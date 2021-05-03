وزير شؤون مجلس الوزراء يستقبل وفد الكونغرس الأمريكي الزائر للبلاد

الخرطوم: سونا

استقبل وزير شؤون مجلس الوزراء، المهندس خالد عمر يوسف، عصر اليوم بمطار الخرطوم، وفد الكونغرس الأمريكي الزائر للبلاد برئاسة السناتور كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يرافقه السناتور كريس فان هولين من ولاية ميريلاند.

وتأتي زيارة وفد الكونغرس الأمريكي للبلاد تعزيزاً للعلاقات والتعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين البلدين، حيث سيجري الوفد لقاءات مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء.

الجدير بالذكر أن السناتور كونز مهتم بدعم السودان والحكومة الانتقالية، وقد رعى قانون الحصانة السيادية للسودان الذي طرح في الكونغرس العام الماضي وتمت بموجبه إعادة الحصانة للسودان بعد رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب.