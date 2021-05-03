انطلاق امتحانات الشهادة السودانية في التاسع عشر من يونيو المقبل

الخرطوم: السوداني

ترأست الأستاذة تماضر الطريفي، وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم بقاعة وزارة الداخلية، الاجتماع الثاني للجنة العليا لتأمين امتحانات الشهادة السودانية للعام 2020-2021م بحضور الفريق اول شرطة حقوقي/خالد مهدي إبراهيم مدير عام قوات الشرطة وأعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة.

وأوضحت الاستاذة تماضر في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) أن الاجتماع وقف على الترتيبات الخاصة بتأمين امتحانات الشهادة السودانية التي ستنطلق في التاسع عشر من يونيو المقبل بجميع ولايات البلاد.

وأضافت أن الاجتماع ناقش كذلك الخطة التأمينية الخاصة بوصول الامتحانات إلى كل المراكز قبل وقت كاف من تاريخ بداية الامتحانات، مشيرة إلى أن امتحانات هذا العام ستكون أكثر استقرارا من العام السابق الذي شهد احداثا مختلفة تمثلت فى الفيضانات والسيول وجائحة كورونا.