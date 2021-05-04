الرعاية الاجتماعية تؤكد توفير مستلزمات الدور الإيوائية بصورة عاجلة

الخرطوم: السوداني

أكدت مدير إدارة الرعاية بوزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم كوثر الفكي سعي الوزارة لتوفير كافة مستلزمات الدور الإيوائية من المنظفات بأنواعها والمطهرات والمستلزمات الشخصية المتنوعة خاصة في ظل الظروف الصحية وانتشار جائحة كورونا.

وقالت في إفادات صحفية رغم التحديات والمعوقات يعد توفير احتياجات تلك الدور من الأولويات لضمان صحة وراحة وسلامة النزلاء بالدور الإيوائية وهم المسنون والمسنات والأطفال فاقدي الرعاية الوالدية والأطفال في وضعية الشارع (التشرد).

وأوضحت أن مقابلة احتياجاتهم وتوفيرها بصورة عاجلة ودائمة من الأهمية بمكان وتهيئة بيئة نظيفة وآمنة وصحية لتساعد على استقرارهم وحل كل المشكلات التي تواجههم مؤكدة استعداد الوزارة لتلبية كافة متطلباتهم.