مزارعو الجزيرة ينددون برسوم تسجيل الحواشات

الخرطوم : رحاب فريني

أعلنت إدارة مشروع الجزيرة والمناقل عن إجراءات تسجيل حواشات المزارعين في سجلات مشروع الجزيرة بعد توقف استمر 14 عاماً.

ولفت محافظ المشروع د. عمر مرزوق لاكتمال كافة الترتيبات والإجراءات بتفاتيش مشروع الجزيرة كافة لبدء عمليات التنازل والمبادلات من تاريخ إصدار القرار وحتى 30 من شهر مايو الجاري، وذلك حسب نص اللائحة الذي أجازه مجلس إدارة مشروع الجزيرة مؤخراً.

وأكد أهمية هذا الإجراء لتسجيل حواشات المزارعين وإعداد سجل لمشروع الجزيرة.

وقابل المزارعون بالمشروع قرار الإدارة بالرفض القاطع لجهة عدم اشراكهم وفرض رسوم كبيرة على التسجيل.

و قال المزارع بالقسم الشمالي مكتب المسلمية محمد سعيد إن قرار فرض رسوم بدون وجود ممثل شرعي للمزارعين مرفوض، داعياً محافظ المشروع لمخاطبة الجمعيات والتشاور معها ولها حق القبول أو الرفض.

وقال لـ (السوداني) ليس من حق أي موظف فرض رسوم على مزارع هو في الأصل صاحب القرار، مناشداً الجمعيات بعدم تمرير أي أمر يخص نقل ملكية وعدم الشهادة في نقل أي ملكية حتى يتوقف هذا الاستنزاف الراهن للمزارعين .

وتساءل المزارع بمكتب الماطوري غرب المناقل علي إبراهيم عن هل هذا العمل أولوية الآن أم صيانة الترع وإصلاح منظومة الري.

وأعلن مدير شؤون المزارعين بالمشروع المهندس عبدالمطلب محجوب عن تشكيل 3 لجان برئاسة المشروع وعدد 18 لجنة على مستوى رئاسة الأقسام إضافة إلى 115 لجنة بالمكاتب لمتابعة تسجيل إجراءات الحواشات، مؤكداً أهمية تجديد سجلات المزارعين، داعياً مديري الأقسام والمفتشين لإكمال الترتيبات والإجراءات والتنظيم الجيد لبدء التسجيل.