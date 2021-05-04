قطاع الطيران يعتزم الدخول في إضراب

الخرطوم: ياسر الكردي

قرّرت اللجنة التمهيدية لتنسيقية قطاع الطيران، عزمها الدخول في إضراب اعتباراً من السبت الثامن من مايو الجاري، مع قابلية التمديد.

وأكد بيان لإعلام تنسيقية الطيران – تلقَّت السوداني نسخة منه – أنَّ نطاق الإضراب سيشمل مطار الخرطوم والمطارات الولائية، وهدَّدت بأن هنالك خطوات تصعيدية أكثر حدَّةً سيتم اللجوء إليها حال عدم الاستجابة لمطالبهم التي رُفِعت لرئيس الوزراء، وتتمثّل في إلغاء القرار 70 وتبعية قطاع الطيران المدني لوزارة مدنية، هيكلة قطاع الطيران المدني على ضوء توصيات الإيكاو، تحسين وتوحيد شروط الخدمة، إعادة التسكين العادل للعالقين وفق قانون الخدمة المدنية، مراجعة توصيات إزالة التمكين بقطاع الطيران مع التأكيد على رفض تجميد تلك القرارات بحُجّة التسويات السياسية، وإقالة مدير سلطة الطيران المدني وتعيين قادة للقطاع حسب الوصف الوظيفي للإيكاو.