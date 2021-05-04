سوداكال يطالب الانجليزي بالفائدة الفنية المريخ يرسم خارطة المحافظة على الدوري من العاصمة المصرية

الخرطوم : السوداني

بدأ المريخ إعداده بالعاصمة المصرية بالقاهرة استعدادا للاستحقاقات القادمة في بطولة الدوري الممتاز وذلك تحت اشراف مدربه الإنجليزي كلارك.

ويسعى المدرب الانجليزي الى تحضير الفرقة الحمراء بشكل مثالي خاصة في ظل رغبة الجميع في تحقيق نتائج ايجابية خلال المباريات القادمة وذلك على خلفية الخروج من دور المجموعات بالبطولة الافريقية خلال الفترة الماضية

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها (السوداني) فإن رئيس المريخ سوداكال تحدث مع المدير الفني كلارك مطالبا اياه بضرورة الاستفادة من المعسكر الاعدادي في إيجاد بيئة مثالية وسط الفريق والاستعداد الجاد للاستحقاقات القادمة خاصة في ظل رغبة الأحمر في المحافظة على لقب الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري.

يذكر أن ثنائي الجهاز الفني بقيادة المحلل ايمن يماني الى جانب عضو الجهاز الطبي المدلك خالد حبشكا لحقوا بالبعثة الحمراء رفقة المنسق الاعلامي للنادي مساء امس.