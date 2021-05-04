بعد استبعاده من المعسكر الإعدادي هل ينهي كلارك مسيرة ” كنان” مع الفرقة الحمراء؟

علمت (السوداني) أن مهاجم الاحمر محمد عباس كنان لم يغادر رفقة الفرقة الحمراء الى العاصمة المصرية القاهرة بسبب الرؤية الفنية الصادرة من المدرب الانجليزي كلارك.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الصحيفة فإن لاعب الاحمر تفاجأ بعدم إدراج اسمه في البعثة رغما عن اكمال كافة الترتيبات الخاصة بسفره حتى آخر لحظة.

ووفقا لما تحصلت عليه الصحيفة فإن كنان تلقى اتصالا من قبل مدير الكرة انس نصر الدين طالبه فيه الاخير بالبقاء في العاصمة الخرطوم بسبب قرار المدرب الانجليزي.

يشار الى أن المعلومات بطرف الصحيفة تشير الى أن مسيرة كنان مع المريخ على وشك النهاية وان هناك عروضا قدمت الى النادي من اجل اعارة اللاعب ابرزها عرض من توتي بيد أن سوداكال تهرب من الحسم والرد عليها.