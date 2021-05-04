بعثة الهلال تصل القاهرة لإقامة معسكر تحضيري

وصلت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بغرض إقامة معسكر تحضيري قصير مدته (12) يوما تأهبا لمواجهة الديربي أمام الند التقليدي نهاية الشهر الحالي، وكذلك استعدادا لمباريات النصف الثاني من الموسم، حيث سيلعب الهلال مباريات مهمة في النصف الثاني من الموسم لتحقيق لقب الممتاز وتعويض الجماهير عن خيبة وداع مسابقة دوري أبطال إفريقيا من مرحلة المجموعات.

وسيوالي الهلال مباشرة برنامج التدريبات التحضيرية في العاصمة المصرية تحت إشراف ريكاردو فورموسينو وطاقمه المعاون، حيث سيخوض الفريق جملة تدريبات ما بين الصالة والملاعب المختلفة قبل خوض تجربتين وديات أمام أندية الدرجة الثانية في مصر ومن ثم ستعود بعثة الهلال إلى الخرطوم لمواصلة التدريبات التحضيرية للديربي.