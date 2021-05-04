اجتماع مهم بين اتحاد الكرة والكاف بشأن ملعب التصفيات اليوم

ينعقد ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماع عبر تقنية الاتصال عن بعد (فيديو كونفرنس) ما بين الاتحاد السوداني لكرة القدم، والاتحاد الافريقي للعبه (CAF)، ويمثل الاتحاد رئيسه البروفيسور كمال شداد، والأمين العام الدكتور حسن أبوجبل، وممثل لجنة المنتخبات الوطنية، وممثل هيئة تراخيص الأندية، بالاضافة إلى ممثل نادي الهلال، وينعقد الاجتماع بخصوص الجاهزية لاستضافة مباريات تصفيات كأس العالم في قطر 2022م، التي تنطلق في يونيو المقبل. وكان الكاف قد منح إذنا مؤقتا بإقامة المباريات في السودان قبل اكتمال المعاينة لمعالجة الملاحظات، وسيكون موجودا من جانب الكاف نائب السكرتير (انطوني بافو)، ومدير المسابقات (سامسونق ادامو)، و(راؤول) مدير إدارة التطوير، و(محمد فيصل سيداد) مدير تراخيص الأندية..