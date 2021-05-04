أطلقه الاتحاد ويجد الدعم من شداد الكشف عن تفاعل كبير مع مشروع الموهوبين

قال الأستاذ لؤي الحلاوي مسئول الرصد والاحصاء والاتصال في الادارة الفنية بالاتحاد السوداني لكرة القدم، والمكلف بملف البحث عن المواهب الذي أعلنه الاتحاد عن طريق رئيسه البروفيسور كمال شداد، قال الحلاوي إن التجاوب كبير جداً في اليوم الأول من إعلان المشروع الي سيستمر لمدة (45) يوما، وذكر الحلاوي أيضاً أن هناك استمارة إلكترونية سيتم نشرها مع الرابط الخاص، لملئها وتسهيل عملية الترشيح والتواصل خلال الفترة المحددة، وكان البروف شداد قد أعلن عن المشروع الضخم حول البحث عن المواهب في كرة القدم بالأعمار السنية الصغرى في كل أنحاء السودان، وذلك وفق استراتيجية وضعها الاتحاد لتطوير نشاط كرة القدم في البلاد.

وأكد الاتحاد أن الأبواب مفتوحة لكل المواهب في الفئات السنية الصغرى، وان كل شخص من أسرة كرة القدم الممتدة بكل فئاتها يرغب في ترشيح موهبة عليه التواصل مباشرة مع الشخص المكلف في الادارة الفنية بالاتحاد.