اجراء قرعة كأس العرب للصالات

الرياض: السوداني

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن نتائج قرعة كأس العرب للصالات التي أجريت، اليوم بالرياض، التي من المقرر أن تقام بالقاهرة خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو الحالي.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق الثمانية المشاركة إلى مجموعتين، حيث ضمت الأولى منتخبات “مصر وموريتانيا والبحرين والكويت” بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات “المغرب والامارات والسعودية وجزر القمر”.

وأقيمت قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات لنسختها الخامسة، في حضور الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، رجاءالله السلمي والأمين المساعد الأستاذ مبارك الضفيان وعددٍ من ممثلي المنتخبات المشاركة، إذ تعد هذه البطولة أولى بطولات الاتحاد العربي للموسم الرياضي 2021 / 2022.

وبناء على القرعة أعلن الاتحاد العربي جدول مباريات البطولة على النحو التالي: